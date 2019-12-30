تضامنا مع ليبيا.. موجة غضب تجتاح أردوغان

ليبيون يطلقون صيحات غضب بمواقع التواصل ضد أردوغان أطلق ليبيون وسم “هاشتاغ” (#اردوغان_ينقل_سوريين_الى_ليبيا ) في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على عزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات تركية إلى ليبيا ليتضح بأنها مجموعة من مقاتلين سوريين تركمان من فصائل سليمان شاه والسلطان مراد الذين كانوا سابقا في فصيل حزم.

وتداول “الهاشتاغ” عدد من رواد التواصل الليبيين والعرب، وحتى بعض الغربيين، ونشر على نطاق واسع في موقع “تويتر”، وأوضح فيه المغردون ما يرونه أطماع أردوغان في ليبيا كما نشرت بعض الصور الساخرة له وهو يحث بعض المقاتلين الذهاب إلى ليبيا للقتال والوقوف بجانب حكومة الوفاق.

ويأتي ذلك بوقت يسابق فيه أردوغان الزمن من أجل أن يصوّت البرلمان التركي بالموافقة على إرسال جنود يدينون بالولاء له إلى ليبيا والقتال فيها، وتبين أن أردوغان أغراهم بالمال وامتيازات أخرى ليكونوا بندقيته التي تضرب خصومه المتمثلة في الجيش الوطني، وليكن له موطئ قدم في ليبيا بعد تصريحاته التي توضح طمعه بعودة حكم الدولة العثمانية لليبيا.

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