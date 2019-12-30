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توزيع مساعدات على الأسر النازحة في باطن الجبل

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من أجل التخفيف من معاناة الأسر النازحة التي استمرت طويلا، قام فرع الشؤون الاجتماعية باطن الجبل بتوزيع سلال غذائية ومفروشات وأغطية لهذه العائلات.

ومن المقرر أن تقوم الشؤون الاجتماعية بتوزيع هذه السلال على أرباب الأسر شخصيا حرصا على النظام وتفاديا للتكرار ومنعا لحصول أي عائلة على أكثر ما قيد لها، حيث بلغ عدد السلال نحو 78 سلة غذائية استلمها المجلس البلدي باطن الجبل

يشار إلى أن عدد العائلات النازحة في باطن الجبل وصل إلى قرابة 110 عائلات والأعداد في تزايد يومي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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