توزيع مساعدات على الأسر النازحة في باطن الجبل

من أجل التخفيف من معاناة الأسر النازحة التي استمرت طويلا، قام فرع الشؤون الاجتماعية باطن الجبل بتوزيع سلال غذائية ومفروشات وأغطية لهذه العائلات.

ومن المقرر أن تقوم الشؤون الاجتماعية بتوزيع هذه السلال على أرباب الأسر شخصيا حرصا على النظام وتفاديا للتكرار ومنعا لحصول أي عائلة على أكثر ما قيد لها، حيث بلغ عدد السلال نحو 78 سلة غذائية استلمها المجلس البلدي باطن الجبل

يشار إلى أن عدد العائلات النازحة في باطن الجبل وصل إلى قرابة 110 عائلات والأعداد في تزايد يومي.

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