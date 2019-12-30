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الجيش الليبي: قوات الوفاق تحول أحياء سكنية لمواقع عسكرية

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة العربية
قناة العربية
مصدر الخبر / قناة العربية

قال مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي إن ‏الميليشيات المسلحة التي تقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق، أصبحت تتخذ من الأحياء السكنية والمدنية مواقع عسكرية لها، تجنباً للاستهداف من طرف الجيش الليبي.

يأتي ذلك، في وقت ذكرت قناة “ليبيا الحدث” على “تويتر” أن اشتباكات عنيفة تدور في محور طريق المطار في العاصمة طرابلس.

وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دخول دبابات وآليات عسكرية تابعة للميليشيات المسلحة وتمركزها بين العمارات السكنية بمنطقتي صلاح الدين والهضبة، كما أظهرت صور أخرى تكديس أسلحة فوق المباني.

وأوضح المسؤول العسكري، لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، أن لجوء الميليشيات إلى الأحياء السكنية وتحويلها إلى مواقع عسكرية، جاء هرباً من نيران الجيش الليبي، الذي يسعى إلى التعامل بحذر مع المناطق التي تعجّ بالمدنيين ويتجنب استخدام أي نوع من أنواع الأسلحة تجاهها حرصاً على سكان ومرافق العاصمة طرابلس، كما تعني انهيار قواتهم في محاور القتال.

وأشار إلى أن الجيش يتريّث في هجماته من أجل حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيؤخر القضاء على هذه الميليشيات المسلحة، مشيراً إلى أن الجيش لديه خطّة للدخول إلى الأحياء السكنية وتحريرها وإنقاذ ساكنيها، الذين دعاهم إلى طرد هؤلاء المسلّحين وعدم السماح لهم بالتمركز في أحيائهم وعلى أسطح منازلهم.

عن مصدر الخبر

قناة العربية

قناة العربية

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تعليقات

  • من بستطيع تاكسد ان هذهزالصور داخل طرابلس ليبيا – لا أحد – ربما في مصراتة او الكفرة او مسلاتة – نعتقد الكثيرون بهذه التقارير المغلوطة – سيُصبِح الشعب الليبي ومؤسساته في العاصمة مستهدف من الطيران الحفتري -او الإماراتي او المصري – في اي لحظة – اذا كانت هناك تحركات أمنية داخل طرابلس هذا لا يعني ان المليشيات المسلحة تقوم بشيء غير طبيعي – من الطبيعي التواجد الامني والعسكري حاليا في طرابلس – والجميع يعتقد ان هذه القوات تابعة لمصراتة وليست من طرابلس – فلماذا الجيش الحفتري لا يركز على مدينة مصراتة وما يحدث فيها من انتهاكات حتى المعتقلين الأبرياء الذين اعتقلوا على هويتهم الموجودين هناك لا توجد اخبار عنهم وأهليهم ينتظرونهم بفارغ الصبر … حتى يتم إنهاء هذه المواضيع بشكل سلمي – وربما تسيير الاعمال العالقةًوالتى تعرقل العمل الاداري داخل طرابلس . لا تظلموا طرابلس واهلها بافتراءات تأتي من اي مناطق اخرى وتحسبوها على العاصمة .

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  • وين شرطة حركة المرور عالاقل المواطن يسعر بالارتياح سبحان الله –
    وشن موقف القباءل والمدن اللييية الأخرى وحفظة القران الكريم – ليش مشايخ القباءل ما يكونوش رابطة شباب القباءل الليبية – ويكونوا مسلحين ويحملوا شعار واحد على كتفهم بأجهزتهم – ويمشوا لطرابلس ..!! بشأن التدخلات التركيةً والمصرية والقطرية ويكونوا هما هناك سند للحكومة المدنية – لان العاصمةًمتكومة من جميع قباءل ومدن وارياف ليبيا على كبر مساحتها …. ويصكروا فم اي واحد يتكلم على طرابلس وليبيا ….!!!
    الان غير الشباب الموجودين في مدرجات الملاعب والنوادي الرياضية عددهم يكفي لتأمين العاصمة ومؤسساتها لو فتحوا باب التطوع – خير من البرانية سواء تركيا او مصر او الإمارات .

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