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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

30 December, 2019

وصلت مساء اليوم المكتبة الليبية المتنقلة الى مدينة سرت ارسلتها الهئية العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطنى الى مكتب الثقافة ببلدية سرت تحت شعار مكتبات ثقافية مكتبية لكافة مناطق ليبيا والتى حظيت باهتمام وترحاب كبيرين من قبل اهالى سرت والجهات العلمية ومنها جامعة سرت والمؤسسات التعليمية

وقال مدير مكتب الثقافة بسرت علاء فكرون ل ان هدة المكتبة الليبية المتنقلة تتكون من مكتبة خاصة بكتب وقصص الأطفال ومكتبة تحمل كتب ثقافية وتاريخية متنوعة وإصدارات جديدة للهيئة العامة للثقافة .بحكومة الوفاق الوطنى وتضم المكتبة الثقافية المتنوعة اكثر من مائة وخمسون عنوانا واكثر من الفى كتابا اما المكتبة الثقافية الخاصة يقصص الاطفال والرسومات تحوى اكثر من 80 عنوانا واكثر من الف كتابا فى شتة علوم المعرفة للاطفال

واوضح فكرون انة سيتم الشروع رسميا فية للقراء غدا الثلاتاء الحادى والثلاتين من شهر ديسمبر الجارى بالفترة الصباحية ستكون ببيت العلم والمعرفة والخبرة بسرت بجامعة سرت و مدرسة سرت المركزية والفترة المسائية بمدرسة المجد و أمام مركز مكافحة الأمراض السارية سرت ونادى خليج سرت الرياضى

اما المكتبة الثقافية الخاصة بالاطفال ستكون صباحا يوم غدا بمدرسة المجد ومدرسة سرت المركزية وتتواصل النمتبة الليبية المتنقلة وجودها بسرت تلاثة ايام وتتجول المكتبة ايضا مدراس اليرموك ومدرسة ابوهادى ومدرسة طلائع النصر بالنسبة الاطفال اما المكتبة الثقافية العامة ستكون ايضا بمنتزة سرت العائلى وساحة الشهداء وثانوية عقية وثانوية الاتحاد بسرت

. يشار أن هذا المشروع يهدف المشروع إلى تشجيع عادة القراءة، وتيسير وصول الكتاب إلى أقصى المناطق الليبية، وتوسيع قاعدة الثقافة من خلال نشر الإصدارات المتنوعة من الكتب ذات الاهتمامات المتنوعة.