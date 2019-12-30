ورشة عمل حول الزراعة العضوية بوادي البوانيس‎

برعاية المجلس البلدي البوانيس وبالتعاون مع منظمة التعاون الالماني نظمت جمعية فزان التعاونية للزراعة العضوية بقاعة التدريب بمنتزه النخيل بمنطقة تمنهنت ورشة عمل حول آليات التحول الى الزراعة العضوية .

القيت خلال ورشة العمل محاضرات توعوية من قبل المتخصصين حول التعريف بالزراعة العضوية والفوائد المرتقبة منها والخطوات والوسائل المتبعة للتحول الى الزراعة العضوية وخصوبة التربة والتسميد وماهي أسس ومبادئ الزراعة العضوية .

تناولت المحاضرات ايضا التعريف بالعمليات الزراعية لشجرة النخيل وطرق مكافحة الافات التي تصيب أشجار النخيل والزيتون وطرق الوقاية المبكرة من الافات الزراعية والطرق الصحيحة لجني ثمار الزيتون .

وقام المشاركين في ورشة العمل التي استهدفت عدد من المزارعين والفلاحين وأصحاب مزارع الزيتون والمهتمين بقطاع الزراعة بزيارة حقلية لاحدى مزارع الزيتون بالمنطقة اطلعوا فيها على طرق الري والتسميد ومسار زراعة الاشجار فيها .

وتوصلت اعمال الورشة الى صياغة توصيات هامة اكدت على تفعيل دور الارشاد الزراعي وإنشاء مصنع للسماد العضوي بالمنطقة ودعم الجمعيات الزراعية بالمعدات الزراعية وايجاد سوق بيع المنتجات الزراعية من طرف جهات الاختصاص .