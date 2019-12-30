شاهد.. ابرز تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني في المؤتمر الصحفي اليوم

فيما يلي ابرز التصريحات في المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء احمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي بشان اخر التطورات في ليبيا :

ــ المسماري: مقتل انتحاريين اثنين قبل تفجير نفسيهما بالخطوط الأمامية للقوات المسلحة في طرابلس

ــ المسماري: إرسال تركيا لمرتزقة إرهابيين إلى ليبيا يهدد منطقة شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط

ــ المسماري يشير لاجتماع جامعة الدول العربية يوم غد للنظر في مستجدات الملف الليبي خاصة التدخل التركي

ــ المسماري: القوات المسلحة مستعدة لكل الاحتمالات ونجاح الإرهابيين الذين أرسلتهم تركيا مستحيل أمامها وأمام الشعب الليبي

ــ المسماري: القوات المسلحة نجحت في تفكيك المليشيات الإرهابية وجعلتها ذئابا منفردة ومشردة في الصحراء.

ــ المسماري: هناك الكثير يموتون في طرابلس لتحقيق أطماع أردوغان.

ــ المسماري يدين صمت بعثة الأمم المتحدة عن إرسال تركيا لمرتزقة إلى طرابلس.

وفيما يلي المؤتمر الصحفي كاملا واخر التطورات في محاور طرابلس وليبيا:

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