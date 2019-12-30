افتتاح وحدة حديثة لتفتيت الحصى بمستشفى طرابلس الجامعي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الاثنين، افتتاح وحدة تفتيت الحصى بمستشفى طرابلس الجامعي (مركز طرابلس الطبي سابقًا)، لتدخل الخدمة من جديد في ثاني مستشفى بطرابلس بعد افتتاح وحدة أخرى بمستشفى طرابلس المركزي.

وأشارت الوزارة في بيان أن تقنية تفتيت الحصى بالموجات التصادمية كانت متوفرة قبل أكثر من 7 سنوات بالمستشفيين، إلا أن الأجهزة التي كانت تستخدم خرجت عن الخدمة بسبب انتهاء عمرها الافتراضي واقتصرت أساليب تفتيت حصى الكلى في القطاع العام لسنوات على الجراحة أو التنظير.

ولفت البيان إلى أن مستشفى طرابلس المركزي كان قد تسلم جهاز تفتيت حصى حديث ألماني مصنّع من شركة Ziehm Imaging، وتنفيذًا لخطة الوزارة لدعم الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام، تم استكمال تسديد مستحقات الشركة الموردة لجهاز تفتيت الحصى بمستشفى طرابلس الجامعي، بعد أن تأخر التسديد منذ عام 2013.

وتعمل تقنية تفتيت الحصى بالموجات التصادمية على تفتيت حصى الكلى والحالب والمثانة البولية بدون جراحة أو تنظير من خلال الموجات الموجهة من خارج الجسم، ويتم ذلك بعد تحديد موقع الحصوة بدقة متناهية بواسطة الجهاز، ثم تنقل المعلومات عن مكان الحصوة وأبعادها إلى الحاسوب ليتم إصدار موجات تصادمية من الجهاز إلى الحصوة من خارج الجسم، ويتم تركيز طاقة الموجات في نقطة واحدة، فتتفتت الحصوة تحت تأثير الطاقة الكثيفة الصادمة المطبقة عليها دون أي ضرر على الجهاز البولي أو أي أنسجة في الجسم.

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