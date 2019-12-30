تكثيف الدوريات الأمنية في تاجوراء وطرابلس (صور)

كثّفت ووحدة التحري والقبض بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، الاثنين، دورياتها داخل بلدية تاجوراء ومدينة طرابلس، بهدف حفظ الأمن والاستقرار.

وقالت وزارة الداخلية بصفحتها في “فيسبوك”، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة في حفظ الأمن، وبناءً على الخطة الأمنية الصادرة عن فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بتأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف البيان أن الدوريات الأمنية ووحدة التحري والقبض بفرع الإدارة وبإشراف رئيس الفرع، قامت بتكثيف عمل الدوريات داخل بلدية تاجوراء ومدينة طرابلس، من خلال تفعيل البوابات الأمنية المتحركة والثابتة وتفتيش المركبات الآلية وضبط المجرمين والخارجين عن القانون.

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