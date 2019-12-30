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مسؤول إيطالي: على إيطاليا وأوروبا الإستيقاظ فنحن نشهد تمدد العثمانية الجديدة في المتوسط

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب رئيس المجموعة الإيطالية للاتحاد البرلماني الدولي بيير فرديناندو كازيني عن أمله أن يتوجه وزراء الخارجية الأوروبيين إلى ليبيا يومالـ 7 يناير المقبل بأفكار واضحة وألا يقتصر الأمر على النوايا الحسنة،داعياً الإتحاد الأوروبي وإيطاليا للإستيقاظ وإلا ضاعت ليبيا.

كازيني وفي مقابلة مع صحيفة “إيل ميساجيرو” الإيطالية وفقاُ لوكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الاثنين قال: “التصعيد العسكري على بعد بضع مئات من الكيلومترات من الساحل الإيطالي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على السيطرة على ظواهر مثل الهجرة غير الشرعية والشظايا الإرهابية المحتملة التي يمكن أن تنطلق من شمال إفريقيا إلى أوروبا”.

وشدد كازيني على ضرورة أن يكون لدى الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والوزراء الآخرين خطة واضحة،مضيفا:” آمل أن تكون هذه المهمة دليل على الإرادة الأوروبية الموحدة لإدخال موارد مالية ضخمة في شمال إفريقيا”.

كازيني إختتم تصريحه بالقول: “يجب الدفع من أجل حل سياسي وليس عسكري ولكن الحل السياسي اليوم في أيدي روسيا وتركيا وفي البحر المتوسط عادت روسيا ونحن نشهد تجدد العثمانية الجديدة وتركيا لم تعد راضية عن لعب دور إقليمي لقد أصبحت لاعبًا عالميًا”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • المسؤول الطلياني يحذر الاوربيين من ان (تضيع منهم ليبيا) .
    كل مسؤولي العالم يحرصوعى على مصالح اوطانهم . اما مسؤولو نكبة فبراير فلا يحرصون الا على حماية سرقاتهم .
    الحرب التي يشنها حفتر على طرابلس ، هي من اجل السطو على مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ، كما سبق له السطو على المصرف المركزي في بنغازي و سرقة الملايين بقوة السلاح .
    اما مقاومة غزو حفتر فهي دفاعا من الميليشات على مكاسبها من حم طرابلس
    و بين هذا و ذاك .. فليس للطرابلسيين (الوطنيين( إلا الدفاع عن طرابلس ضد حفتر و ميبليشياته و حلفائه من انصار حكم الدكتاتور المجنون القذافي .

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