شكري ونظيره الإيطالي يؤكدان على ضرورة تكثيف الجهود لإستعادة الأمن في ليبيا

ليبيا – أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو.

المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية صرح أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا حيث أكد الوزيران على ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأعرب الوزيران عن رفضهما التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية وفي إطار مسار برلين السياسي.

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