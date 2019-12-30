جماعة الاخوان تطالب الرئاسي بعد الإستجابة للضغوطات الاوروبية لوقف اتفاقه مع تركيا

ليبيا – قال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين إنه من الممكن تفهم إنشغال بريطانيا بشأنها الداخلي، مثمناً حراك ألمانيا الذي وصفه بـ”الإيجابي”.

صوان أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن الليبيين لا يمكنهم نسيان دور فرنسا في بداية ماوصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ووقوفها ضد “الحكومة الشرعية” مع حفتر ودعمه بالسلاح وكذلك إيطاليا وموقفها المرتبك الذي خذلت به الوفاق رغم اتجاه الانظار لها قبل تركيا بحسب تعبيره.

وطالب حكومة الوفاق بمراعاة التوقيت السياسي لزيارة وزراء الخارجية الأربع خاصة بعد توقيع الاتفاقية مع تركيا ومطالبتهم بتطوير مواقفم بشكل إيجابي في اتجاه إدانة وإنهاء ما وصفه بـ “العدوان” وعدم الاستجابة لأي ضغوطات.

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