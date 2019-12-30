الثني وبوشناف يبحثان تأمين “ظهر الجيش” بطرابلس

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، خلال اجتماع مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، في مدينة بنغازي، الاثنين، المستجدات الأمنية في مناطق غرب ليبيا.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان، إن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع سير عمل مديريات الأمن عامة وفي المنطقة الغربية على وجه الخصوص، إضافة إلى سبل توفير كافة الإمكانيات لضمان سير عملها على الوجه المطلوب و للمجاهرة بالأمن، وحماية ظهر قوات الجيش الوطني في حرب تحرير العاصمة.

وكان الثني دعا السبت، سكان طرابلس إلى مساندة الجيش الوطني في معركته ضد الجماعات المسلحة في العاصمة، مؤكداً أن الحكومة المؤقتة في حالة تأهب تام لتذليل كافة الصعاب أمام الجيش وتأمين العاصمة فور دخولها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية