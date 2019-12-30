اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن ليبيا

دعت جامعة الدول العربية، إلى اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، الثلاثاء، لبحث التطورات المتسارعة في ليبيا، وفق بيان أصدرته الجامعة، مساء الاثنين.

وقال البيان إنّ الاجتماع الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، “سيبحث التطورات في ليبيا واحتمالات التصعيد بما ينذر بتهديد استقرارها والمنطقة”.

ويأتي الاجتماع في وقت تستعد فيه تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا بعد توقيعها مذكرة أمنية مع حكومة الوفاق، وتنظر أنقرة حاليا مصادقة البرلمان الخميس المقبل على مذكرة تفويض تسمح بإرسال قوات إلى ليبيا.

يشار إلى أن البرلمان التركي صادق في 21 ديسمبر الحالي، على اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق والتي وقعت الشهر الماضي، ولم تمضي أيام قليلة حتى بدأت مجموعات مسلحة يعتقد أنها سورية بالوصول إلى جبهات القتال في سوريا، حيث أكدت عدة مصادر بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا وراء إرسال هؤلاء المسلحين.

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