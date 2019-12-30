«صحة الوفاق» تجري مسحًا طبيًا لنزلاء دار الوفاء للمسنين في طرابلس

أجرى فريقا الاستجابة السريعة والدعم النفسي بإدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق، مسحًا طبيًا لنزلاء دار الوفاء للمسنين بمدينة طرابلس.

ووفقًا لنتائج المسح، فإن الحالة الصحية لجميع النزلاء والبالغ عددهم 73 نزيلًا جيدة، ولا تحتاج إلى إحالة لمستشفى أو مركز تخصصي، بحسب بيان للوزارة أمس.

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ولفتت الوزارة إلى صرف احتياجات النزلاء من أدوية الأمراض المزمنة وبعض المستلزمات الطبية التي وفرتها إدارة الطوارئ الصحية.

من جانبه قال مدير إدارة الطوارئ الصحية توفيق حريشة، إن الفرق ستجري مسوحات طبية شهرية للنزلاء، من خلال عناصر طبية متخصصة في الصحة العامة والأسنان وأخصائيين اجتماعيين وعناصر طبية مساعدة.

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