المسماري: مقتل انتحاريين قبل تفجير نفسيهما بالخطوط الأمامية للقوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري اليوم الإثنين إن انتحاريين اثنين قتلا قبل تفجير نفسيهما بالخطوط الأمامية للقوات المسلحة في طرابلس.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي أن إرسال تركيا لمرتزقة إرهابيين إلى ليبيا يهدد منطقة شمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط.

وأوضح الناطق الرسمي أن اجتماع جامعة الدول العربية يوم غد للنظر في مستجدات الملف الليبي خاصة التدخل التركي.

: وأكد المسماري أن القوات المسلحة مستعدة لكل الاحتمالات ونجاح الإرهابيين الذين أرسلتهم تركيا مستحيل أمامها وأمام الشعب الليبي.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن القوات المسلحة نجحت في تفكيك المليشيات الإرهابية وجعلتها ذئابا منفردة ومشردة في الصحراء.

وذكر المسماري أن هناك الكثير يموتون في طرابلس لتحقيق أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأدان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة صمت بعثة الأمم المتحدة عن إرسال تركيا لمرتزقة إلى طرابلس.

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