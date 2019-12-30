صحة المؤقتة تبحث سير عمل المرافق الصحية في مدينة سبها

ليبيا – بحث وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب أمس الأحد سير عمل المرافق الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية سبها مع مدير الإدارة عبدالجليل عبدالله خضري للإطلاع على آليه سير عمل المرافق الصحية في تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة بإعلان عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد.
الاجتماع عقد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة في إطار اللقاءات الدورية التشاورية لاستطلاع آراء مديري ومسؤولي الصحة ببلدية سبها.
وأكد الاجتماع على أهمية استكمال تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة بإعلان عام 2019 عامآ للرعاية الصحية الأولية بالبلاد والاستعدادات لتنفيذها مطلع شهر يناير القادم وتسليط الضوء على عدد من الموضوعات من الناحية الإدارية والمالية والطبية والتركيز على جودة الخدمات وتوحيد الجهود وسلامة المرضى والخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية المختلفة وتحسين الأداء على كافة المستويات.
وشدد المجتمعون علي ضرورة اتخاذ عدة تدابير وآليات التعاون اليومي والمستمر فيما بين القطاعات الصحية بجنوب الليبي وتحديد الاحتياجات الفعلية وتذليل كافة الصعاب وفق الإمكانيات المتاحة لحل كافة المختنقات العاجلة والطارئة بما تلبي متطلبات المراحلة حيث صيغت وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي و ذلك من خلال تنسيق الجهود وتقديم كامل الدعم وتأخذ كافة الإجراءات الاحترازية .
كما دعا وزير الصحة في ختام الإجتماع إلى ضرورة التعاون والمضي قدماً بالعمل، مثمناً الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها مسؤولي الصحة بمدن وقري وبلديات الجنوب الليبي لتحقيق المصلحة العامة للعمل.
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