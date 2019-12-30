صحة المؤقتة تبحث سير عمل المرافق الصحية في مدينة سبها

وشدد المجتمعون علي ضرورة اتخاذ عدة تدابير وآليات التعاون اليومي والمستمر فيما بين القطاعات الصحية بجنوب الليبي وتحديد الاحتياجات الفعلية وتذليل كافة الصعاب وفق الإمكانيات المتاحة لحل كافة المختنقات العاجلة والطارئة بما تلبي متطلبات المراحلة حيث صيغت وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي و ذلك من خلال تنسيق الجهود وتقديم كامل الدعم وتأخذ كافة الإجراءات الاحترازية .

كما دعا وزير الصحة في ختام الإجتماع إلى ضرورة التعاون والمضي قدماً بالعمل، مثمناً الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها مسؤولي الصحة بمدن وقري وبلديات الجنوب الليبي لتحقيق المصلحة العامة للعمل.