لافروف: الحديث عن منطقة حظر طيران فوق ليبيا يذكرنا بشيء سيء وهو غزو الناتو للبلاد

ليبيا – أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ليست واثقة من أن الناتو سوف يلتزم بالاتفاقيات إذا تم فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا وأن الفكرة تذكرنا ببدء غزو الناتو للبلاد.

لافروف وخلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الاثنين قال:” فيما يتعلق بفكرة إعلان منطقة حظر طيران فوق ليبيا فإنها تذكرنا بشيء سيء لقد بدأ الناتو في قصف ليبيا بعد اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا بإعلان منطقة حظر طيران فوق ليبيا والصلاحية الوحيدة التي أقرها مجلس الأمن هي أمر الدول المعنية بليبيا.

ووفقا للوزير الروسي فإن الزملاء من حلف الناتو قد فقدوا مصداقيتهم مرة أخرى كشركاء قادرين على التفاوض واستفادوا من هذا القرار من أجل البدء في قصف الأراضي الليبية.

لافروف أضاف:”لا نستطيع أن نثق مرة أخرى في التزام الشركاء في النانو باتفاق كهذا لذلك يبدو لي أن الأفضل التأكد من تأثير جميع اللاعبين الدوليين دون استثناء، على الأطراف الليبية في اتجاه واحد وهو الوقف الفوري للأعمال القتالية وإعلان وقف إطلاق النار والاتفاق فيما بينهم”.

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