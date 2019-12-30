المسماري يكشف آخر التطورات العسكرية (فيديو)

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، إن تركيا نقلت مئات من الإرهابيين الأشد خطورة من “داعش” والقاعدة من سوريا إلى ليبيا ،وقال أنقرة نقلت إرهابيين يحملون جنسيات مختلفة.

و أضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي استثنائي ، بأن تركيا تسعى إلى تصدير مشاكلها الداخلية للخارج، مشيرا إلى أن “أردوغان يريد أن يضرب عصفورين بحجر واحد بإرساله المسلحين إلى ليبيا، السبب الأول هو التخلص من هؤلاء المسلحين الذين يشكلون عبئا على بلاده، وثانيا السيطرة على خيرات ليبيا”.

وأوضح المسماري أن “أردوغان تجاوز كل معايير المجتمع الدولي ومجلس الأمن وساهم في نقل إرهابيين متطرفين من دولة لأخرى”، مبينا أن “ما تفعله أنقرة لا يهدد ليبيا فقط بل المنطقة العربية بأكملها”.

وعلى صعيد العمليات العسكرية، أكد المسماري أن قوات الجيش تمكنت من دخول مناطق رئيسية في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن القوات على مشارف أهم الأحياء وهو حي الهضبة.

وتحدث المسماري عن تغيير ميداني جديد، حيث صرح بأن قواته قضت على انتحاريين اثنين قبل تفجير نفسيهما بالخطوط الأمامية للجيش في طرابلس ،مشيرا أن المشير خليفة حفتر ينسق مع دول الجوار بما فيها مصر خاصة في ظل التطورات الأخيرة.

كما دعا المتحدث، المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إلى مراجعة موقفه بشأن دعوته للحوار، حيث شدد المسماري على أن الهدف الوحيد هو “القضاء على المليشيات والمسلحين في طرابلس وكل ليبيا”.