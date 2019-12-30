اخر تطورات العمليات العسكرية في محاور طرابلس

كشفت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة بالجيش الوطني اخر تطورات العمليات العسكرية التي أجرتها القوات المُسلحة في محاور العاصمة لليوم الإثنين 30 ديسمبر.

وقالت الشعبة في بيان صادر عنها، أن مقاتلات السلاح الجوي تشن حملة جوية على مواقع داخل قاعدة معيتيقة العسكرية بدءاً من صباح اليوم ولازالت مُستمرة حتى هذه اللحظات .

واعلن الاعلان الحربي عن احراز الوحدات العسكرية تقدماتٍ جديدة في أكثر من محور وبسطت سيطرتها على مواقع جديدة ، مشيرة إلى أنها قامت بأسر ثلاثة عشر شخصاً من مجموعات الوفاق بينهم ليبيين ومرتزقة حاملي لجنسيات أجنبية .

واضاف البيان أن الوحدات العسكرية غنمت أربعة آليات مُسلحة ودبابة .

ونوه البيان إلى قيام الوحدات العسكرية بصدّ محاولات إنتحاريين حاولا إختراق الخطوط الأمامية للقوات المُسلحة بواسطة ” الأحزمة الناسفة ” وتم القضاء عليهما .

واندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الاثنين، بين الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق في محاور مشروع الهضبة وطريق المطار والتوغار وعلى مشارف ابوسليم جنوب طرابلس.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي