توقعات طقس ليبيا والامطار والثلوج ليوم الثلاثاء 31 ديسمبر

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليوم الثلاثاء 31 ديسمبر أن تشهد الاجواء طقس شتوي بارد مع استمرار التقلبات والامطار هذه الليلة ويوم غدا الثلاثاء.

وتوقع التقرير هطول امطارا تكون جيدة بمناطق الشمال الغربي واحيانا رعدية مع تساقط التبروري ، وتغزر مساء الغد على الساحل من طرابلس الى مصراتة وشرق الجبل وبني وليد.

واشار التقرير إلى انه لا يزال متوقعا سقوط امطار على ساحل سرت والخليج وسهل بنغازي والجبل الاخضر متوسطة الى جيدة.

وبحسب التقرير فتتكاثف السحب بمناطق الجنوب الغربي مع احتمال هطول زخات من المطر .

الثلوج

ولازال هناك احتمال لتساقط زخات من الثلوج بالمرتفعات الغربية، وتوضح خرائط النماذج احتمالية لهطول زخات من الثلج على مناطق وسط وشرق الحمادة الحمراء صباح الغد. والله اعلم

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