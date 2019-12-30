المكتبة الليبية المتنقلة تصل سرت

وصلت إلى مدينة سرت مساء الاثنين، المكتبة الليبية المتنقلة التي أرسلتها الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق إلى مكتب الثقافة ببلدية سرت، حيث حظيت باهتمام وترحيب كبيرين من قبل أهالي المدينة والجهات العلمية ومنها جامعة سرت والمؤسسات التعليمية.

وقال مدير مكتب الثقافة بسرت علاء فكرون، إن المكتبة تتكون من مكتبة خاصة بكتب وقصص الأطفال ومكتبة تتضمن كتب ثقافية وتاريخية متنوعة، وإصدارات جديدة للهيئة العامة للثقافة، وتضم أكثر من 150 عنوانا وألفي كتاب، أما المكتبة الثقافية الخاصة بقصص الأطفال والرسومات فتحتوي على أكثر من 80 عنوانا وألف كتاب في شتى علوم المعرفة الخاصة بالأطفال.

وأوضح فكرون أنه سيتم فتح باب القراءة الثلاثاء، وستكون الفترة الصباحية ببيت العلم والمعرفة والخبرة بسرت في جامعة سرت ومدرسة سرت المركزية، والفترة المسائية بمدرسة المجد وأمام مركز مكافحة الأمراض السارية سرت ونادي خليج سرت الرياضي.

أما المكتبة الثقافية الخاصة بالأطفال، ستكون صباح الثلاثاء، بمدرسة المجد ومدرسة سرت المركزية، ومن المقرر أن تتواجد المكتبة في سرت 3 أيام، حيث ستتجول بمدراس اليرموك وأبو هادي وطلائع النصر، أما المكتبة الثقافية العامة فستكون بمنتزه سرت العائلي وساحة الشهداء وثانوية عقية وثانوية الاتحاد بسرت.

يشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التشجيع على القراءة، وتيسير وصول الكتاب إلى أقصى المناطق الليبية، وتوسيع قاعدة الثقافة من خلال نشر الإصدارات المتنوعة من الكتب ذات الاهتمامات المتنوعة.

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