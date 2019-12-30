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رويترز: تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكدت أربعة مصادر تركية، أن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة الوفاق الوطني التي تحوطها المشكلات، وأشار أحد المصادر إلى أن أنقرة تميل للفكرة.

وذكرت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لوكالة رويترز اليوم الإثنين، أن أنقرة لم ترسل بعد مقاتلين سوريين في إطار النشر المزمع، على حد قولها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي أن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق الدعم العسكري من تركيا، لليصدي لهجوم تشنه قوات الجيش الوطني الليبي على طرابلس.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان التركي اجتماعا طارئا الخميس القادم، لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

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  • هذا هو أردوغان البطل وليس المشير صفر أردوغان انسان سياسي محنك وفاهم كيف تأكل الكتف ، يشرفني أن يكون مثلي الأعلى ، وكلامه لا غبار عليه فعندما أنكر وجود سوريين قد جلبهم لليبيا فهو إذا لم يجلبهم بالرغم أني رأيت فيديوات منتشرة في مواقع التواصل ! لكن خلاص مادام قال أردوغان ذلك فأنا سأكذب عيني وأصدق أردوغان انه التسليم لمن هو ادرى مني هذه هي الوطنية

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