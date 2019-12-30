بيير كازيني : إما أن تستيقظ أوروبا أو تضيع ليبيا

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طالب رئيس المجموعة الإيطالية للاتحاد البرلماني الدولي، بيير فيردناندو كازيني بأن يكون لدى البعثة الاوروبية -التي يرأسها جوزيف بوريل، الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، التي ستزور ليبيا في السابع من يناير المقبل – بخطة واضحة لتجاوز الأزمة السياسية والصراع العسكري الدائر في ليبيا.

ونقلت وكالة آكي الايطالية للأنباء عن كازيني، قوله ( آمل أن يتوجه وزراء الخارجية الأوروبيين بأفكار واضحة وألا يقتصروا على النوايا الحسنة فلقد فاتنا الوقت بالفعل”.

وأضاف كازيني، العضو في مجلس الشيوخ الايطالي: (أما أن تستقيظ أوروبا وإيطاليا أو تضيع ليبيا).

وأكد المسؤول الايطالي أنه ينبغي أن يكون لدى بوريل و الوزير لويجي دي مايو والوزراء الآخرين خطة واضحة، وإلا فمن الأفضل أن يظلوا في بلدانهم.. وأن الأمل يحدوه في أن تكون هذه المهمة علامة على إرادة أوروبية موحدة- حسب وصفه.

ويأتي هذا التحرك الأوروبي -المتأخر كما رأي مراقبون- عقب تصاعد وتيرة الأحداث ودخول نظام أردوغان التركي في مغامرة التدخل المعلن في ليبيا المتمثل في عزمه نشر قوات تركية على الأراضي الليبية لدعم قوة الوفاق التي تقاتل الجيش الوطني وتصد دخوله إلى ثكناته داخل عصامة البلاد طرابلس.

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