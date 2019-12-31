إغلاق مصنع في بنغازي يُشكِّل خطراً على المستهلك

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قامت عناصر “جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة” في مدينة بنغازي بإغلاق مصنع البيلاح الكائن بمنطقة بوعطني، بسبب سوء التخزين وبيع منتجات منتهية الصلاحية.

وجاء إغلاق المصنع بعد التفتيش وحصر المخالفات التي لا تعد ولا تحصى، حسب وصف الجهاز، بدايةً بالتخزين غير الصحي ومروراً باستعمال مواد منتهية الصلاحية و نهاية بعدم وجود شهادات صحية أو ثبوتية للعاملين داخل المصنع..

وذكرت الصفحة الرسمية للجهاز أن المصنع يعمل بطرق غير شرعية وعلى أرضية غير صحية حيث أن الجيران اشتكو من تسرب مياه الصرف الصحي من المصنع إلى منازلهم، ناهيك عن محيط المصنع الذي أصبح ذو رائحة كريهة تهدد البيئة.

وأضاف منشور الصفحة أنه تم إغلاق المصنع و إحالة كل العاملين بموجب تقرير إلى جهات الاختصاص في قضية تعد جنائية للمتاجرة بصحة المواطن- حسب القسم الإعلامي للجهاز الذي يعمل مؤخراً ضمن حملات مكثفة داخل المدينة للحد من كل المخالفات من عشوائيات البناء وبيع للممنوعات والسلع الغذائية منتهية الصلاحية .

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