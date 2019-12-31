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شعبة الإعلام الحربي: أسر 13 مسلحاً بينهم مرتزقة وصد عملية انتحارية

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الوطني ما ذكرت أنه حوصلة سريعة للعمليات العسكرية التي أنجزتها قوات الجيش في محاور القتال في طرابلس أمس الإثنين.

وعددت الشعبة أهم التحركات والنقاط المنجزة في الميدان في مقدمتها شن مقاتلات السلاح الجوي حملة من الغارات على مواقع التشكيلات المسلحة التابعة لقوات الوفاق داخل العاصمة بدءاً من الفترة الصباحية والتي استمرت إلى المساء.

كما تحدثت الشعبة في منشورها عن تقدمات جديدة أحرزتها الوحدات العسكرية في أكثر من محور وبسط سيطرتها على مواقع جديدة .

وقامت وحدات الجيش الوطني بأسر 13 شخصاً من مجموعات الوفاق المسلحة بينهم ليبيين ومرتزقة من حملة جنسيات أجنبية .

وحوصلت الشعبة في منشورها قيام الوحدات العسكرية بالاستيلاء على 4 آليات مُسلحة ودبابة فيما نجحت عناصر الجيش بصدّ محاولات إنتحاريين حاولا إختراق الخطوط الأمامية للوحدات بواسطة أحزمة ناسفة – حسب ماجاء في منشور الشعبة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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