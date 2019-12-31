الحزب الكردي في تركيا يرفض التدخل العسكري في ليبيا

متابعة|218

أعلن “سزائي تمالى”، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطى الكردى ،رفضه ورفض حزبه للتدخل التركى فى ليبيا،بنشر قوات تركية والمشاركة في الحرب الدائرة حول طرابلس بين الجيش الوطني في مواجهة تشكيلات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق.

وأكد “تمالي” أن نواب حزب الشعوب فى البرلمان سيصوتون بـ (لا) على قرار إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا.

وجاءت تصريحات “تمالي”، خلال اجتماع حزب الشعوب قبل انطلاق جلسات البرلمان لهذا الأسبوع، حول التصديق على قرار إرسال القوات إلى ليبيا، من عدمه، استناداً لطلب السراج عبر حكومة الوفاق، بناءً على الاتفاق الموقع بين الوفاق وتركيا.

وقال رئيس حزب الشعوب:”لقد حان وقت المعارضة الحقيقية، فإن قرارات إرسال القوات ، انتهاك لحقوق الشعوب ولن نسمح بذلك”.

وأضاف “تمالي” في رأي مغاير ومختلف : (إنهم يريدون تصديقاً على القرار لأنهم يريدون بيع المزيد من السلاح، نحن لا نهتم بهذه الأسعار، نحن نريد أن ننتج الطعام ونريد أن ننتج المستقبل).

يشار إلى أنه برفض حزب الشعوب الديمقراطي للتدخل العسكري التركي في ليبيا، يكتمل عقد الرفض التركي المتمثل في أحزاب المعارضة لمغامرة أردوغان وحزبه وحكومته في حشر أنفهم في مسألة ليبية داخلية متجاوزين كل قرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا من حظر الأسلحة إلى عدم دعم أطراف الصراع.

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