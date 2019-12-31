الجيش الوطني: قواتنا دخلت أحياء رئيسية في طرابلس

ذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، مساء اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي، أن “قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر يخوض معركة كبيرة جداً ضد الإرهاب”.

وأشار اللواء المسماري، إلى أن “التنسيق مستمر مع كل دور الجوار والدول الصديقة والشقيقة بما فيها مصر؛ حيث يتم التنسيق على أعلى المستويات مع الرئاسة المصرية بشكل دائم خاصة بعد تطور الموقف الآن، الذي يحتم علينا تكثيف التنسيق والتواصل مع مصر وكل الدول الأشقاء”.

وقال المسماري: إن “الجيش الوطني الليبي دخل أحياء رئيسية في طرابلس”، موضحاً أن “الظروف الجوية القاسية عرقلت العمليات العسكرية اليوم، ولكن الجيش الليبي أصبح على مشارف أهم الأحياء وهو حي الهضبة والقوات تخترق حي أبوسليم الذي يقع غرب حي الهضبة، وأن كل الإعلام يتم التركيز فيه على طلب أردوغان من البرلمان لتصديق الاتفاقية مع السراج أو إرسال جنود أتراك إلى ليبيا”.

ولفت، إلى أن “الجيش الليبي يواجه الأتراك منذ 2014 على الأرض، كما يتم محاربة السوريين وكل الجنسيات التابعة لتنظيم القاعدة وداعش التي يرعاها أردوغان ومخابراته منذ 2014، وإن هذا الملف قديم وليس جديدًا، ولكنه أصبح بشكل علني حاليًا”.

وذكرت وسائل إعلام محلية ليبية أن قوات الجيش الوطني الليبي تتقدم حالياً في محور أبو سليم وسط العاصمة طرابلس.

وكانت قوات كتيبة طارق بن زياد التابعة للقوات الخاصة والصاعقة في الجيش الليبي قد سيطرت صباح الاثنين على “رابش بوسليم” بحي أبو سليم أكبر أحياء العاصمة الليبية طرابلس.

المصدر/ وكالات