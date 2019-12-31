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وزير الدفاع التركي: الاتفاقيات مع ليبيا تهدف لحماية مصالحنا المشتركة في المتوسط

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على أهمية الاتفاقيات المبرمة مع حكومة السراج خلال الآونة الأخيرة، مبيناً أن تلك الاتفاقيات تهدف لحماية المصالح التركية والليبية في المتوسط على حد زعمه.

جاء ذلك في رسالة نشرها أكار اليوم الثلاثاء بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية وفقاً لوكالة “الاناضول”.

ولفت إلى أن اتفاقية تحديد مناطق النفوذ البحرية بين تركيا وحكومة السراج واتفاقية التعاون العسكري بين الجانبين مطابقة للقوانين الدولية على حد زعمه.

كما شدد على أن بلاده ستواصل بخصوص القضية القبرصية والأوضاع الراهنة في شرق المتوسط، الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في إطار القوانين الدولية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ستحصل على خازوق جديد فى البحر المتوسط والمستفيد كالعادة ترامب الذى حصل على شراكة مع قبرص واليونان فى الغاز وطالما وصل الاسد الامريكى لقبرص انسى يافأر انك تقرب من الاسد الامريكى اذا كان اسد سوريا هزمكم شر هزيمة فى حلب وادلب

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