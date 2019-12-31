بدء اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن ليبيا

بدأ مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعه الطارئ، اليوم الأربعاء، في دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء التدخلات في الشأن الليبي والتي تهدد استقرارها والمنطقة، وذلك لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن.

وبحسب مصادر إعلامية أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعدت مذكرة شارحة لعرضها على المجلس بشأن أخر تطورات الأوضاع في ليبيا والخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الموقف في ضوء التدخلات التركية السافرة في الشأن الليبي الداخلي.