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جمعة القماطي: المجلس الأعلى للأمن في الجزائر يعقد اجتماعات مستمرة حول ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال رئيس حزب التغيير ومبعوث رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، إن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر يعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة التطورات في ليبيا.

وأشار القماطي، في تغريدة على تويتر، إلى أن الجزائر سيكون لها دور مهم قريبًا حول ما يجري في ليبيا.

واستذكر القماطي، بكلمة منسوبة للرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، والتي قال فيها: “لن نسمح للجيش المصري أن يكون على حدود الجزائر”.

وقرر مجلس الأمن الوطني الجزائري الجمعة اتخاذ إجراءات أمنية “احترازية” لحماية الحدود المشتركة مع ليبيا، وفقا لما أعلنته الرئاسة الجزائرية يوم الجمعة.

وأعلن المجلس، الذي لا يجتمع إلا نادرا، اتخاذ “تدابير” لحماية الحدود المشتركة مع ليبيا، وفقا لما أعلنته الرئاسة الجزائرية.

ومجلس الأمن الوطني الجزائري هو هيئة استشارية يرأسها رئيس الدولة، وهو مكلف، بموجب الدستور، إسداء المشورة للرئيس بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي.

وترفض الجزائر التدخل الخارجي في ليبيا، وعلى الرغم من أنها تميل لدعم حكومة الوفاق، غير أن عزم تركيا إرسال قواتها إلى ليبيا أغضبها، حيث رأت أن الخطوة ستفتح أبواب الصراع الدولي على أرض ليبيا التي تشترك معها في حدود طولها نحو ألف كيلومتر.

 

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  • ياقرموطى انت متوقع ان الجيش الجزائرى يدعم المليشيات الارهابية والاحتلال العثمانى الى ليبيا انت حما كبير فوقت الجد تجد العرب جميعا ايد واحدة فالجزائر وقفت الى جانب مصر فى حرب اكتوبر ومصر وقفت الى حانب الجزائر فى حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسى وبلد المليون شهيد ستعدم الجيش الوطنى المدعوم من الشعب ضد الارهاب مع اشقائهم فى مصر فلن تجد خوان مثلكم ياخوان الشياطين لاملة ولا دين

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  • هذا الملعون المقمط لا تعرفونه، قال دار حزب، الامر مضحك، طبعاً بعد النقص الحاد للحمير (حاشاكم) لم يعد له صنعة، الصباغة انتهت والان يريد ان يمارس السياسة، لعنة الله على المنافقين والمتسلقين وبائعين الوطن وشذاذ الافاق والمخمورين والذين لا يمكن نعتهم الا بصفة انهم اقل واحقر من ……….، سوف يأتى يوم نحاسبك فيه على كل كلمة لكنك يا اجرب سرقت وتسلقت وكيف لرئيس حزب ان يكون مبعوث احكومة ويقبض بالدولار، الا تستحون الا تشبعون الا تذكرون بأن اهاليكم يأكلون السحت مما صنعت ايديكم اليس لديكم اصدقاء خير يردونكم ام انه قد تمكن منكم واصلحتم واياه واحد، لعنة الله على من اتبع ابليس وكان له من المقربين، عفن اجرب مخمور حقود ونصاب والايام بيننا

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