جدل بعد تداول مشاهد لـ "الجيش السوري الحر" يقاتل في ليبيا… فيديو

نشر ناشطون ليبيون مشاهد فيديو لجنود يتحدثون باللهجة السورية، قالوا إنهم يتبعون لـ “الجيش السوري الحر”، يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق الليبية.

وتداولت صفحات ليبية، على “فيسبوك” و “تويتر”، مشاهد لمقاتلين سوريين وقد قاموا بدخول عدة مناطق ليبية.

ويظهر في الفيديو الأول مجموعة مقاتلين، يقول أحدهم: “نحن الآن أمام معسكر حفتر… تم تحرير المعسكر بالكامل …”.

ويظهر مقطع آخر، نشرته صفحة “صحيفة المرصد الليبية” نقلا عن ما يسمى “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، مجموعة مقاتلين، يقول أحدهم: “الجيش الحر في ليبيا يدافع عن الإسلام وراية لا إله إلا الله”.

عاجل | #المرصد السوري لحقوق الإنسان التابع للمعارضة ينشر لقطات أخرى لظهور الإرهابيين السوريين التابعين لما يسمى ” لواء السلطان مراد وفيلق الشام ” بقيادة الإرهابي السوري “فهيم عيسى” خلف معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين بعد أن نقلتهم #تركيا بحسب الناشر نفسه إلى #طرابلس. #ليبيا pic.twitter.com/EFxnsswQXb — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 28, 2019

ونفت حكومة الوفاق، في بيان رسمي لمكتبها الإعلامي، صحة مقاطع الفيديو، التي يظهر فيها مقاتلون سوريون في ليبيا.

وقالت حكومة الوفاق في بيانها: “ينفي المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي صحة التسجيلات المرئية التي يتم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي الموالية لمجرم الحرب حفتر وداعميه، والتي تظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات، وتزعم أنهم في ليبيا”.

وأضاف البيان: “تم التثبت من قبل القنوات الإخبارية المحلية والدولية، وتأكد بأن هذه التسجيلات التقطت في مدينة إدلب السورية”.

عاجل | #المرصد السوري لحقوق الإنسان التابع للمعارضة السورية يتحصل على لقطات لظهور آخر للإرهابيين السوريين التابعين لما يسمى ” لواء السلطان مراد وفيلق الشام بقيادة الإرهابي السوري ” فهيم عيسى ” في إشتباكات الأمس خلف بمنطقة صلاح الدين بعد أن نقلتهم #تركيا خلال نهاية الأسبوع الماضي pic.twitter.com/Xl2QrPy3Yh — سرية بنغازي المقاتلة (@Benghaz0) December 28, 2019

وشددت حكومة الوفاق، في ختام بيانها، على أنها ستقوم بملاحقة قضائية “لكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها من افتراءات، والتي تعد محاولة يائسة لتشويه ما يحققه الجيش الليبي والقوات المساندة من انتصارات على المعتدي”، بحسب موقع “الحرة”.