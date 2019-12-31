اخبار ليبيا الان

جدل بعد تداول مشاهد لـ "الجيش السوري الحر" يقاتل في ليبيا… فيديو

تم النشر منذُ 51 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

نشر ناشطون ليبيون مشاهد فيديو لجنود يتحدثون باللهجة السورية، قالوا إنهم يتبعون لـ “الجيش السوري الحر”، يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق الليبية.

وتداولت صفحات ليبية، على “فيسبوك” و “تويتر”، مشاهد لمقاتلين سوريين وقد قاموا بدخول عدة مناطق ليبية.

ويظهر في الفيديو الأول مجموعة مقاتلين، يقول أحدهم: “نحن الآن أمام معسكر حفتر… تم تحرير المعسكر بالكامل …”.

ويظهر مقطع آخر، نشرته صفحة “صحيفة المرصد الليبية” نقلا عن ما يسمى “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، مجموعة مقاتلين، يقول أحدهم: “الجيش الحر في ليبيا يدافع عن الإسلام وراية لا إله إلا الله”.

ونفت حكومة الوفاق، في بيان رسمي لمكتبها الإعلامي، صحة مقاطع الفيديو، التي يظهر فيها مقاتلون سوريون في ليبيا.

وقالت حكومة الوفاق في بيانها: “ينفي المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي صحة التسجيلات المرئية التي يتم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي الموالية لمجرم الحرب حفتر وداعميه، والتي تظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات، وتزعم أنهم في ليبيا”.

وأضاف البيان: “تم التثبت من قبل القنوات الإخبارية المحلية والدولية، وتأكد بأن هذه التسجيلات التقطت في مدينة إدلب السورية”.

وشددت حكومة الوفاق، في ختام بيانها، على أنها ستقوم بملاحقة قضائية “لكل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها من افتراءات، والتي تعد محاولة يائسة لتشويه ما يحققه الجيش الليبي والقوات المساندة من انتصارات على المعتدي”، بحسب موقع “الحرة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • جاءوا لانشاء دولة مدنية بليبيا مثل التى اقاموها فى حلب وادلب بعد ما خربوها منهم لله الخوان الذى يبيعون الاوطان من اجل البقاء فى السلطة على اشلاء الشعب الليبى واطلال المدن فهم من شر ما خلق ويستحقوا الحرق

    رد