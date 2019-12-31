برلماني مصري: اجتماع الجامعة العربية سيضع حدا لأطماع أردوغان في طرابلس

أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري سامي رمضان، أن الأحداث الجارية في ليبيا الان أظهرت الوجه الحقيقي القبيح للحاكم العثماني رجب أردوغان، كما أظهرت مطامعه الحقيقية وهو ما دعا جامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لبحث الأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيضع حدا لأطماع أردوغان في طرابلس.

رمضان وفي تصريح لليوم السابع قال إن أردوغان هو الداعم الرئيسي للعصابات الإرهابية، بل إنه القائد الفعلي والمحرك لتلك المليشيات، مشيرا إلى أن أطماعه في التوسع غير المشروع أصبحت واضحة للعالم أجمع، ولافتا إلى أن الدول العربية ترفض بشكل كامل تحركات أردوغان في ليبيا.

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