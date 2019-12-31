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وزير الدفاع التركي: المهمة في ليبيا ستوكل إلى قواتنا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

توجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار برسالة لمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية، تحدث فيها عن الموقف التركي حيال قضايا المنطقة، ومنها الأزمة الليبية، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وقال أكار: «لا يمكننا أن نبقى غير مبالين حيال الضرر الذي يلحق بأشقائنا الليبيين»، متابعا: «مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قمنا بها، والمهمة ستوكل إلى القوات التركية ووزارة الدفاع بعد المصادقة على مذكرة» التفاهم الأمني والعسكري.

يذكر أن وكالة «رويترز» للأنباء نقلت أمس الإثنين عن أربعة مصادر تركية، لم تكشف هويتها، أن أنقرة تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا، في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة الوفاق، مضيفا أن «أنقرة تميل للفكرة»، لكن المصادر أبلغت «رويترز» أن أنقرة «لم ترسل بعد مقاتلين سوريين في إطار النشر المزمع».

وأشار أكار إلى أهمية مذكرتي التفاهم المبرمتين مع حكومة الوفاق، موضحا أنهما تهدفان إلى «حماية المصالح التركية والليبية في البحر المتوسط»، وأنهما «مطابقتان للقوانين الدولية».

واليوم قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه «سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وحكومة الوفاق، من خلال الدعم الذي سيقدم لها»، مضيفا أن مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط «باءت بالفشل نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة مؤخرا».

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع إردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، «بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • بعض المقاتلين من قواتنا تحت شرعية حكومة الوفاق المعترف بها عالميا رفع سقف التوقعات حيث يظن أن القرات التركية ستصل فور الانتهاء من توقيع الاتفاقية ، وهذا خطأ يحتاج الأمر إلى شهور أو سنين لإرسال قوة تركية مساندة
    أرجوكم توارنا سامحونا لم نستطع الإرسال إلا بالخفاء والارسال بالخفاء يكون عدد بسيط حتى لا ننكشف ، قدروا موقفنا

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  • اللهم انصر الجيش العربى الليبى على كل اعدائة .. مش معقول بجد واللة من كل الجنسيات يحاربو فى الجيش و مازال ثابت و صامد صمود الجبال .. مرتزقة تشاديين على سودانين على سوريين على برتغاليين او امريكان على عثمانيين اية دة مش ممكن .. دة لو جيش بلد تانية كان زمانة اتمسح م الوجود .. والله الشعب الليبى لابد انه يشعر بالفخر لوجود هولاء الابطال اللذين يحمونهم و لا يخشون الا الله و باقل و اقدم واضعف الامكانات يواجهون الموت بكل شجاعة فداء لليبيا و للشعب الليبى .. هنيئا لمن نال منكم الشهادة و تحية اجلال و اعزاز و تقدير لكل فرد من الجيش من اصغر عسكرى حتى قائدكم العام المنتصر باذن الله سيادة المشير خليفة حفتر

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  • واهم ياجلول يامهبول تعودنا على جعجعة اردوغان ولو سمعت المحللين الاتراك من اسطنبول بما فيهم من فى الحزب الحاكم ستعرف انك واهم كلهم قالوا ان الهدف الرئيسى من هذه الزوبعة اشتراك تركيا فى اتفاقية الغاز وقال واحد منهم لو اشركتنا مصر لايعنيا السراج ولا ليبيا وسبب كل هذا الهزيان اجتماع يوم 4 يناير بشأن الغاز بين مصر واليونان وقبرص واجتماع اخر بعده ومشكلته فى الغاز مع قبرص واليونان ومصر لم تتاثر باى اتفاق للغاز لهذا راينا احزاب المعارضة وافقت على اتفاقية الغاز بينما يرفضون ارسال قوات لانهم يعرفون جيدا ان اى قوات ستهلك ان دخلت فى نطاق الامن القومى للجيش المصرى الذى اذداد قوة رغم محاربة اردوغان له بكل الوسائل وتقدم من المركز الخامس عشر الى المركز التاسع عالميا بينما تركيا السادس عشر هذا بخلاف دعم التحالف العربى لمصر فى ليبيا وامكانية ارسال قوات برية اسهل بكثير فى خلال يومين تجد مائة الف ويزيد بغطاء جوى وبحرى قوى بينما لو اراد الجيش التركى نقل قوات عسكرية فيجب ان يمر على المجال الجوى اليونانى او المصرى وسيغلق والممر البحرى تحت سبطرة اليونان ومساعدة مصر لوجود اتفاقية دفاع مشترك اذا الغاز بعيد عن شنب اكار واردوغان المهزوم فى ادلب على الحدود واستقبل ربع مليون لاجئ جديد والبقية تانى لما نضيف لهم مائة الف ليبى من الخوان لن يؤثروا كثير ويتسولوا فى شوارع اسطنبول او يشتغلوا فى الدعارة عندهم خبرة من خيام النكاح يابن السفاج جلول

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  • جلول رمز لغباوة الاخوان ويقول ان حكومة الوفاق معترف بها من من فهى مرفوضة من نواب الشعب والشرعية للاتفاق كاملا بمعنى ان القرار يصدر بالتوافق بين جميع اعضاء المجلس الرئاسى وبما ان اﻻبعة منهم رفضوا اى قرار فهو باطل كما ان اى حكومة يجب ان تنال ثقة البرلمان وبما ان البرلمان رفض الحكومة فكل وزرائها دجالين واولهم سيالة ليس له صفة التوقيع على انفاق باسم ليبيا بل الاعضاء التسعة بالكامل ثم يحال للبرلمان لاقراره ولهذا راينا وزير خارجية روسيا يقول لاتوجد شرعية فى ليبيا والاتحاد الاوربى يقول حكومة الوفاق ناقصة ااشرعية يجب ان تنال ثقة البرلمان ومنتهية الصلاحية ومجلس الامن يقول على الاطراف المتنازعة ولم يشر ابدا لحكومة الوفاق ويشير الى اتفاقية ابوظبى

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