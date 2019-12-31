الجامعة العربية: التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا.
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موقع سبوتنيك الروسي
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