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الجامعة العربية: التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا.

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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