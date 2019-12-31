الرعيض: حكومة الوفاق والمصرف المركزي يتبعون سياسات تدميرية بعيدة عن المنطق الإقتصادي

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض أن هذا العام يعد من أضل الأعوام التي مرت على ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية بسبب الإصلاحات الإقتصادية وفرض الرسم على العملة و إنخفاض سعر الدولار في السوق الموازي ليقترب من سعر السوق في البنك.

الرعيض قال خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج “المؤشر” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إن هناك إمكانيات و فرص أكثر للإصلاح والوصول بالسياسة النقدية للأفضل في حال اتباع إجراءات أخرى.

وتابع مضيفاً :”هذا العام تم بيع مبلغ كبير قرابة الـ 7 مليار دولار لأرباب الأسر بالسعر الرسمي من المصرف المركزي و هذا يعتبر ضرر كبير جداً للإقتصاد الوطني حتى للأفراد والمجتمع لأننا نستغرب كيف الدولة تبيع دولار للمواطن حتى بيبعه في السوق الموازي و يصلح به أوضاعه الإقتصادية فقد كان الأجدر الـ 10 مليار التي تم بيعها أخر العام الماضي و هذه السنة لو بيعت بالسعر التجاري لمن يرغب ويحتاج لدولار لكان البنك المركزي تحصل على 38 مليار يعطي منها المواطن علاوة العائلة شهرين كل شهر ويزيد الفائض”.

ورأى أن الحل الصحيح الذي لا يختلف عليه أحد هو وجود سعر موحد للعملة في ليبيا لإنهاء الفساد الناتج عن فرق العملة في البلاد، معتبراً أن بيع العملة لكل مواطن إجراء غير صحيح إطلاقاً سبب ضرر للإقتصاد والمواطن والنسيج الإجتماعي في ليبيا.

أما عن كيفية بيع الدولار لمن يستحق أوضح قائلاً:” القليل هم من يحتاجوا الذهاب للخارج والإستفادة من الدولار بالتالي عندما تعطي المقابل الذي هو فرق العملة وبيع الدولار لمن يحتاج و تعطي الفرق للمواطن يستطيع أن يشتري الدولار بـ 3.7 بالتالي نحن نرشد المواطن للسياحة المحلية والإقتصاد ولا نشجعه للسفر والذهاب للعمرة و لتركيا ليصرف الدولارات التي حصل عليها بشكل منخفض”.

وأكد على أن الصرف من الحكومة الموازية يعتبر خلل و ضرر للإقتصاد في ليبيا وطباعة العملة تعتبر مشكلة أخرى، مبيناً أن ما يقوم به المصرف المركزي حالياً بعيد كل البعد عن المهنية لأنه من المطلوب منه لتوحيد البلاد توحيد سعر الرسم على كل العملات لتجنب وجود الثغرات.

وبيّن أن الشعب مستاء من السياسيات التي تتخذها الحكومة و مصرف ليبيا المركزي لأن هذه السياسات والمعالجات خاطئة كاستمرار سعرين للدولار التي تعد من السياسيات التدميرية للبلاد وبعيدة عن المنطق الإقتصادي.

الرعيض لفت إلى أن الحرب لها دور كبير في إنكماش الاقتصاد، مشيراً إلى أنهم يعولون على الدولة و الحكومة ومصرف ليبيا المركزي بإتخاذ الإجراءات الصحيحة التي تبعد الفساد عن البلاد و توفر حاجة المواطن وإستقرار السوق أكثر.

واستطرد حديثه:” معدلات التضخم انخفضت لكن كان بالإمكان انخفاضها أكثر إذا ما وحدنا سعر الصرف وجعلنا الموارد المالية تباع بسعر الرسم و نبدأ في تخفيض الرسوم بشكل دوري لتكون بنسب أقل لكي لا تؤثر على التجار، يقولون أنهم يدعمون المواطن في الحقيقة هم لا يدعمونه بل يدعمون من يفسد الاقتصاد ومن يسبب في المضاربة و إرتفاع السلع في السوق، كل الامور تأثر ببعضها لأننا دولة تعتمد على الإستيراد بالتالي سعر العملة بالبنك هو العامل الأساسي في سعر السوق”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية