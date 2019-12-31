الصول: الحضور الرسمي للقوات التركية في ليبيا سيفتح المجال لحرب إقليمية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إنه حال البدء بتدخل أوسع يمثل الحضور الرسمي للقوات التركية فإن ذلك سيفتح المجال لحرب إقليمية وأن بعض الدول ستدخل بشكل مباشر في هذه الحالة ضد القوات التركية.

الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء أوضح أن المقاتلين الأجانب وصلوا بالفعل إلى ليبيا ويشاركون في العمليات الدائرة في طرابلس.

ورأى أن الأيام المقبلة قد تشهد تغيرا على المستوى العسكري على الأرض وأن القوات العسكرية قد تحسم المعركة قبل هذا التاريخ خاصة في ظل تقدم القوات إلى مناطق داخل العاصمة.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن احتمالية التدخل التركي بشكل مباشر يمثل قواتها الرسمية مستبعد بنسبة كبيرة إلا أن حال حدوثه سيجر المنطقة إلى حرب كبيرة.

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