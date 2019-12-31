اخبار ليبيا الان

الصول: الحضور الرسمي للقوات التركية في ليبيا سيفتح المجال لحرب إقليمية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إنه حال البدء بتدخل أوسع يمثل الحضور الرسمي للقوات التركية فإن ذلك سيفتح المجال لحرب إقليمية وأن بعض الدول ستدخل بشكل مباشر في هذه الحالة ضد القوات التركية.

الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء أوضح أن المقاتلين الأجانب وصلوا بالفعل إلى ليبيا ويشاركون في العمليات الدائرة في طرابلس.

ورأى أن الأيام المقبلة قد تشهد تغيرا على المستوى العسكري على الأرض وأن القوات العسكرية قد تحسم المعركة قبل هذا التاريخ خاصة في ظل تقدم القوات إلى مناطق داخل العاصمة.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن احتمالية التدخل التركي بشكل مباشر يمثل قواتها الرسمية مستبعد بنسبة كبيرة إلا أن حال حدوثه سيجر المنطقة إلى حرب كبيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الاخوان حفروا قبورهم بايديهم فسيتم ادخال الاتراك المصيدة الليبية وكسر انفهم فيها فمن السهل قطع الامدادات البحرية الى تمر عبر ممر بحرى تحت سيطرة اليونان ومصر وكذلك المجال الجوى ايضا يمكن اغلاقه فى اليونان ومصر اما الجيش المصرى القوة التاسعة عالميا فالطريق البرى امامه مفتوح وفى طرق امنة بالتعاون مع الجيش الوطنى يصل لطرابلس قبل ان يفكر اردوغان فى ارسال اى كلب من كلابه والسيطرة وقتها بريا وبحريا وجويا للجيش المصرى بدعم عربى فالموضوع محسوم والعبرة بالافعال لا بالجعجعة والسيسى رجل عسكرى يعرف ما يقول وقد قال كلمته ومن لايفهمها ينتحر

    رد