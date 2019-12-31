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جماعة الاخوان: تركيا ستتخذ كل الآليات التي تضمن حماية مصالحها البحرية في المتوسط.

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع سعد الجازوي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين بشأن إقدام تركيا على خطوة إرسال قواتها العسكرية إلى ليبيا إن الأمر سيتوقف على مدى جدية تركيا في حماية مصالحها.

الجازوري وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء أن تركيا جادة في حماية مصالحها البحرية التي تتعلق بالغاز في المتوسط وأنها ستتخذ كل الآليات التي تضمن لها حمايتها.

وبشأن مدى احتمالية تحول المشهد إلى حرب إقليمية في المنطقة، أوضح الجازوري أن الحرب الإقليمية قائمة بالفعل، زاعماً أن ما وصفها بـ”الدول المساندة للمنطقة الشرقية” بذلت كل ما في وسعها وأن حكومة الوفاق لديها من الأدلة والإثباتات على مشاركة قوات أجنبية في العمليات الدائرة على حد زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • كل من دعمهم اردوغان من الخوان فى خبر كان مرسى مات وانفدفن والمرشد العام للخوان فى الليمان ذليل بعد ان كان يتباهى بحكم 6 دول والبشير الاخوانى وين فى السجن والبقية تاتى بعد سقوط اروغان ودخوله مستشفى قرقارش التركية .الاخوان حفروا قبورهم بايديهم فسيتم ادخال الاتراك المصيدة الليبية وكسر انفهم فيها فمن السهل قطع الامدادات البحرية الى تمر عبر ممر بحرى تحت سيطرة اليونان ومصر وكذلك المجال الجوى ايضا يمكن اغلاقه فى اليونان ومصر اما الجيش المصرى القوة التاسعة عالميا فالطريق البرى امامه مفتوح وفى طرق امنة بالتعاون مع الجيش الوطنى يصل لطرابلس قبل ان يفكر اردوغان فى ارسال اى كلب من كلابه والسيطرة وقتها بريا وبحريا وجويا للجيش المصرى بدعم عربى فالموضوع محسوم والعبرة بالافعال لا بالجعجعة والسيسى رجل عسكرى يعرف ما يقول وقد قال كلمته ومن لايفهمها ينتحر

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