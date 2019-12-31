

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

31 December, 2019

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تصاعد وتيرة التدخلات العسكرية الخارجية المباشرة في ليبيا والنزاع المسلح الداخلي في محيط مدينة طرابلس من قبل عدة دول مطالبة مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل لوقف جميع أشكال التدخل الخارجي العسكري والسياسي في البلاد.

وأشارت اللجنة في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إلى انخراط مرتزقة من عدة دول كتشاد والسودان وروسيا وأوكرانيا في الحرب القائمة بطرابلس مؤكدة أنهم تسببوا في انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، وشاركوا في قتل المدنيين الأبرياء، وهو ما “يؤدي إلى إذكاء الصراع المسلح واطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة السياسية الليبية وجر البلاد إلى أتون حرب أهلية جديدة واسعة النطاق وتقود إلى توسع نطاق التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، بالإضافة إلى أن هذا التدخل العسكري الخارجي الخطير ستكون له عواقب وتداعيات وخيمة على أمن وسلامة ووحدة الأراضي الليبية والمنطقة بالكامل، في انتهاك فاضح وصارخ لسيادة واستقلال ليبيا، و لقرارات مجلس الأمن الدولي 1970_ 2011 والقرار رقم 2357 بشأن حضر التسليح على ليبيا، وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة، ولكل أعراف القانون الدولي والإنساني”.

وأعربت اللجنة عن إدانتها واستنكارها حيال استمرار خروقات حضر التسليح المفروض على ليبيا، والتي تنسف مساعي وجهود تحقيق السلام والاستقرار والسلم ومكافحة الإرهاب في ليبيا، وتسهم في إذكاء الصراع المسلح وتطيل أمده، وكذلك تسهم بشكل مباشر في تصاعد وتيرة الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإضرار بسلامة وحياة الأبرياء والمدنيين وتفاقم من حجم المعاناة الإنسانية التي يمر بها السكان المدنيين، والذين يدفعون ثمن هذه الحروب والنزاعات المسلحة التي تشهدها ليبيا.

ونددت اللجنة “بكل أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، مهما كانت المبررات التي تبرر هذا التدخل” مطالبة “الدول التي تتدخل في ليبيا بالكف عن انتهاك السيادة الوطنية لليبيا، وكبح جماح أطماعها في ثروات الشعب الليبي” داعية “إلى تكريس مبدأ حق الشعوب في العيش بسلام واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها”.

واعتبرت اللجنة “أي تدخل عسكري خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا عملاً إجرامياً يستوجب ملاحقة مدبّريه، لما تتسبب فيه هذه التدخلات العنيفة من مآسي ومعاناة إنسانية ضحيتها الأولى الأطفال والنساء والمدنيون الأبرياء، فضلاً عن التهجير والتشريد والتخريب والتدمير”.

وطالبت اللجنة “لجنتي الخبراء والعقوبات الدوليتين الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي بالتطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، واتخاذ إجراءات من شأنها أن تجعل عمليات الحضر للتسليح المفروض على ليبيا أكثر فعالية لضمان احترام حظر الأسلحة الذي فرضه المجلس” داعية “لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا للعمل على التحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا، ومعرفة مدى مسؤولية الأطراف دولية والمحلية في النزاع الليبي، بما يمهد لتقديم المتورطين إلى العدالة” .

وطالبت اللجنة “مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل لوقف جميع أشكال التدخل الخارجي العسكري والسياسي، وكبح التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، وضمان الوقف الفعلي لخروقات حظر التسليح على ليبيا وضمان احترام سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها، والحيلولة دونما تكرار السيناريو السوري من جديد في ليبيا”.