ضبط “7” أشخاص لقيامهم بعدة سرقات وسلب مواطنين في بنغازي

العنوان_بنغازي

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغــازي سبع أشخاص لقيامهم بعدة سرقات وسلب مواطنين ، ولتعاطيهم المواد المُخدرة والمُسكرة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أن البداية كانت عندما ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي بالمديرية شخص بحوزته خليط تبغ ومادة مخدرة أحضر إلى القسم وبعدما علم والده حظر إلى القسم وقدم شكوى ضده في محضر جمع استدلالات.

وأضاف المكتب أن الوالد أفاد أن ابنه يتعاطى المخدرات والخمور وحبوب الهلوسة ، ووردت معلومات من أحد المصادر حول الشخص المضبوط هو وثلاث أشخاص آخرين بأنهم يتعاطون المخدرات والخمور وحبوب الهلوسة وبأنهم يقوموا بالسرقة والسلب.

وذكر مكتب الإعلام أنه بمواصلة الاستدلال مع المضبوط اعترف استدلالا بأنه يتعاطى المخدرات والخمور وحبوب الهلوسة برفقة ثلاث أشخاص آخرين وكذلك اعترف بأنهم يقومون بالسرقة والسلب.

وأشار المكتب إلى أنه تم تكليف أعضاء التحريات بضبط الأشخاص المتحري عنهم، على الفور وتم إعداد كمين مُحكم في مكان معين وضبط شخصين الثاني والثالث واستحضارهم إلى القسم وبمواصلة الاستدلال معهم اعترفوا بأنهم يتعاطون الخمور والمخدرات ويقومون بالسرقة والسلب لكي يتحصلوا على أموال للتعاطي.