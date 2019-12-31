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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

31 December, 2019

قال الناطق باسم عملية البنيان المرصوص التابعة لقوات حكومة الوفاق ، محمد الغصري، الثلاثاء أن قوات مصراتة هي من منعت تقدم الجيش نحو العاصمة طرابلس.

وأضاف الغصري في تصريح صحفي إن من يتحمل عبء الحرب في العاصمة من جانب قوات الوفاق هم مجموعة بسيطة من العسكريين النظامين والقوة الأكثر من الشباب المساندين ،مشيرا أن القوات في مصراتة اعتبرت الهجوم على طرابلس هو استهداف لمدينة مصراتة ما دفعها لصد الهجوم على العاصمة وتأخير تقدم الجيش.

وزعم الغصري أن سلاح الجو التابع للجيش يقصف مصراتة للتغطية على خسائره في طرابلس مدعيا أن مشروع الجيش يلقى دعما من الدول التي تتغاضى عن الانتهاكات لتحقيق مصالحها الاقتصادية، معتبرا أن من يحاربون مع الجيش هم من متعددي الجنسيات على حد قوله.