الثني يلتقي وفدا من أعيان وحكماء بلدية الأصابعة

استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، وفدا من أعيان وحكماء بلدية الأصابعة، بحضور رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية.

ووفق الحكومة فقد تم التطرق إلى مناقشة احتياجات البلدية في كافة القطاعات، حيث أكد رئيس الحكومة على ضرورة توفير هذه الاحتياجات في القريب العاجل.

كما ثمن موقف أعيان البلدية في وقوفهم مع شرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة.

من جانبه أكد وفد الأصابعة تمسكهم بالوقوف إلى جانب الشرعية، وتأييدهم الكامل لها.

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