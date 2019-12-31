بسبب المخالفات.. “الظواهر السلبية” يغلق مصنعا للمنتجات الغذائية في بنغازي

بنغازي-العنوان

قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في مدينة بنغازي بإغلاق مصنعا لمنتجات المواد الغذائية المعروفة على نطاق واسع؛ بسبب سوء التخزين وبيع منتجات منتهية الصلاحية.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز أن مصنع البيلاح بمنطقة أبوعطني تم إغلاقه بعد التفتيش وحصر العديد من المخالفات التي لا تعد ولا تحصى وفق بيان الجهاز.

وأكد الجهاز أن المصنع يستعمل مواد منتهية الصلاحية بالإضافة إلى التخزين غير الصحي، وعدم وجود شهادات صحية أو ثبوتية للعاملين بالمصنع، كما أن أرضية المصنع غير صحية، بالإضافة إلى محيطه غير الصحي.

وأكد الجهاز بأنه أحال كافة العاملين بموجب تقرير إلى جهات الاختصاص.