الخارجية المصرية: التحركات التركية تنم عن أطماع في ليبيا وثرواتها

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، اليوم الثلاثاء ، أن جامعة الدول العربية شددت، في اجتماعها اليوم حول ليبيا، على خطورة مخالفة الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية.

وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، أشارت إلى تأكيد مجلس الجامعة على ضرورة منع التدخلات الخارجية التي تُسهل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا؛ وطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال على أعلى المستويات مع الأطراف الدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة لحلحلة الأزمة الليبية ومنع أي تهديد للسلم والأمن الدوليين.

من جانبه، أكد الوفد المصري على ثوابت الموقف المصري المُتمثل في التوصل لحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، بما يحافظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها وشعبها، وذلك في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع كافة جوانب الأزمة الليبية، عبر دفع مساعي المبعوث الأممي والانخراط في ترتيبات عملية برلين، وفقاً لنص البيان

ونوّه مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علاء رشدي، في كلمته بالاجتماع، إلى خطورة التحركات التركية الأخيرة على أمن ومستقبل ليبيا، بما ينم عن أطماع معروفة في ليبيا وثرواتها، مُحذراً من تداعيات ما يتردد عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا على المنطقة، وكذا المعلومات المتوفرة حول إرسال عناصر إرهابية ومقاتلين أجانب ينتمون إلى تنظيمات إرهابية على متن رحلات طيران إلى ليبيا.

كما أكد الوفد المصري على حرص مصر الكامل على إنهاء الأزمة الليبية، أخذاً في الاعتبار الصلات الجغرافية والتاريخية بين البلدين، وارتباط الأمن القومي المصري بشكل وثيق بالأمن القومي الليبي، فضلاً عن التهديد الذي تفرضه حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن وانتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا على الأمن القومي العربي الجماعي.