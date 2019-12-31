ميليت: وضع خطة سلام من المجتمع الدولي هو السبيل الوحيد لخروج ليبيا من الفوضى

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، أن وضع خطة سلام من المجتمع الدولي هو السبيل الوحيد لخروج ليبيا من الفوضى التي تشهدها.

ميليت قال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الوضع في ليبيا يشهد انتهاكات مفتوحة لقرار الحظر على الأسحلة، وأصبحت البلاد تشهد تدخلًا عسكريًا مباشرًا، دون أن يذكر أسماء الدول التي يقصدها.

ووصف السفير السابق في ليبيا البيانات السياسية التي تصدر من الدول المعنية بالأزمة بالتي لا معنى لها.

وتصاعدت الأزمة الليبية، على خلفية التدخلات التركية العلنية والتلويح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، فضلاً عن إرسال ميليشيات المعارضة السورية للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس.

وكانت الرئاسة التركية، أمس الإثنين، سلمت إلى البرلمان مذكرة رسمية لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق.

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