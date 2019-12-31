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«قنونو» مناشدًا «الجزائر»: ساعدونا في صد «العدوان» ولن يحتج عليكم أحد

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اكد محمد قنونو، الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، أن الجزائر مستهدفة من دول “محور الشر العربي”، مؤكدا أن “أمن ليبيا من أمن الجزائر”، على حد قوله.

وقال «قنونو» في تصريحاته لصحيفة الشروق الجزائرية، أن “تهديدات حفتر العام الماضي بنقل الحرب إلى الجزائر، هوجاء، ورد الجزائر بتجاهله كان مناسبًا” بحسب كلامه.

وناشد الناطق باسم قوات الوفاق، الجزائر إلى التعاون الأمني مع حكومة الوفاق لصد “العدوان على طرابلس”، معتبرًا أنه من “حسن الطالع” وجود اتفاقية أمنية موقعة سابقا، تحتاج فقط إلى إعادة تفعيل، قائلًا “لن يكون لأحد الحق في الاحتجاج على علاقتنا مع دولة جارة”، على حد قوله.

واعتبر “قنونو” أن “الاتفاقية الموقعة مع تركيا تهدف لمساعدة ليبيا على تأمين حدودها والدفاع عن نفسها، ولا تمس سيادة أي دولة أخرى”، على حد زعمه.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • بالله هني روحك وقعمز من حاسبك
    اضرب ضربتك حتى انت السراج موتي حتى شنطه بعد ما سقد الملايين إلى لندن والسويحلي قبله وحتى حفتر حسابه في فرجينيا والجماعة كلها منسقه امورها
    بالله هني روحك الفيلم أكبر منك

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  • الكلب النونو عايش فى اوهام فالجيش الجزائرى الشقيق حارب اليهود مع مصر وليبيا والان سيحارب معنا اخوان اليهود سواء المصاريت او دواعش سوريا العمانيين فبلد المليون شهيد لا تعرف الخيانة مثلكم ياكلاب موتوا وحدكم فلن ينفعكم اردوغان قضى الامر ولله الحمد

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  • ياقنونو ياخسيس الدم العربى مش رخيص لقد حانت ساعة الحساب ورؤوسكم الغبية تحت مقصلة العدالة فاردوغان جبان وجعجاع لن ينفكم يوم نفخكم نظام بوتفليقة الفاسد انتهى اتفلقوا

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