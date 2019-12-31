«قنونو» مناشدًا «الجزائر»: ساعدونا في صد «العدوان» ولن يحتج عليكم أحد

اكد محمد قنونو، الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، أن الجزائر مستهدفة من دول “محور الشر العربي”، مؤكدا أن “أمن ليبيا من أمن الجزائر”، على حد قوله.

وقال «قنونو» في تصريحاته لصحيفة الشروق الجزائرية، أن “تهديدات حفتر العام الماضي بنقل الحرب إلى الجزائر، هوجاء، ورد الجزائر بتجاهله كان مناسبًا” بحسب كلامه.

وناشد الناطق باسم قوات الوفاق، الجزائر إلى التعاون الأمني مع حكومة الوفاق لصد “العدوان على طرابلس”، معتبرًا أنه من “حسن الطالع” وجود اتفاقية أمنية موقعة سابقا، تحتاج فقط إلى إعادة تفعيل، قائلًا “لن يكون لأحد الحق في الاحتجاج على علاقتنا مع دولة جارة”، على حد قوله.

واعتبر “قنونو” أن “الاتفاقية الموقعة مع تركيا تهدف لمساعدة ليبيا على تأمين حدودها والدفاع عن نفسها، ولا تمس سيادة أي دولة أخرى”، على حد زعمه.