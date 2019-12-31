مندوب ليبيا: نفكر بجدية في جدوى استمرار البقاء في الجامعة العربية

قال مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية صالح الشماخي، إن “الوفاق” تتعرض لتشويه متعمد وصل إلى محاولات النيل من شرعيتها.

وأضاف الشماخي: “نستغرب بشدة من الاستجابة السريعة لعقد الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، وعدم تلبيتها لطلب ليبيا رغم أنها الدولة المعنية، وطيلة 9 أشهر الجامعة تغط في ثبات عميق وهي فترة شهدت ارتكاب المعتدي كافة أنواع الجرائم”

وأردف مندوب ليبيا: “الجامعة العربية أصبحت اليوم تكيل بمكيالين ولم تحرك ساكناً حين دعوناها لاجتماع طارئ مع بداية العدوان، تتحرك اليوم على عجل”

وتابع: “نفكر بجدية في جدوى استمرار البقاء في جامعة الدول العربية وهل هي بالفعل لازالت البيت العربي الكبير”

وأكد أن مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا حول المناطق البحرية تمت وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي وبشكل لا يمس بحقوق أية دولة أخرى ولا بسيادتها، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق على استعداد لاستقبال أو إرسال خبراء فنيين لشرح ما ورد في مذكرة التفاهم وتقديم توضيحات لأية دولة ترغب في ذلك، وفق قوله.

كما أكد الشماخي، على حرص حكومة الوفاق على صون الأمن القومي العربي، مطالبا بدعم جهود الحل السياسي للأزمة الليبية للحفاظ على مدنية الدولة.