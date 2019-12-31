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بيان جديد للسفارة الأمريكية بشأن وقف القتال في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

هنأت السفارة الأمريكية، الشعب الليبي، بمناسبة العام الجديد، وقال سفيرها نولاند في بيان: “أصدقائي الليبيين، نيابة عن الولايات المتحدة، أود أن أقدم تحياتي الخالصة لكم ولعائلاتكم مع اقتراب العام الجديد”.

أضاف في البيان: “في هذه المناسبة، وفي ظل الأوقات الصعبة التي يواجهها كثير من الليبيين حاليًا، فإن رسالتي إليكم هي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانبكم، الشعب الليبي، في سعيكم لتحقيق السلام والاستقرار والعودة إلى الحياة الطبيعية”.

وتابع: “تتركز جهود البعثة الأمريكية على هذا الهدف، ونحن على استعداد للعمل مع جميع القادة الليبيين والمواطنين الذين ما زالوا ملتزمين بإنهاء القتال في طرابلس ودعم الجهود الدولية لتحقيق حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا”.

وواصل: “لا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكنني واثق من أن ليبيا، معًا ومن خلال دعم المجتمع الدولي، ستكون قادرة على رسم طريق نحو الاستقرار والوحدة. أتمنى لك السلام والازدهار في العام الجديد”.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • شكرا معالي الوزير وأشكرك خصوصا على قولك:ونحن على استعداد للعمل مع جميع القادة الليبيين بالنسبة لـ90 % من الأرض الليبية فهي تحت سيطرة قايد واحد هو المشير صفر أما طرابلس فأصبحت اليوم مقسومة أيضا فبعض المناطق الكبيرة مثل صلاح الدين وطريق المطار والهضبة المشروع تحت نفس القايد المشير صفر لكن المناطق الباقية فهي تحت سيطرة الثوار الكرام وهم 4 قادة بارزين و3 آخرين غير بارزين

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  • المصراطى الغبى الذى يدعى انه من تونس العب غيرها وقعت بلسانك امس لما قلت قواتنا فى طرابلس اى المصاريت فلا يوجد طبعا تونسة بعد ان راينا الشعب التونسى العظيم يهب فى وجه اردوغان عندهم نخوة وشهامة وليسوا مثلك ديوث ابحث عن امك فى احد خيام النكاح فى طرابلس اصبحت متهالكة ومنتهية الصلاحية من كثرة الجهاد

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