بيان جديد للسفارة الأمريكية بشأن وقف القتال في ليبيا

هنأت السفارة الأمريكية، الشعب الليبي، بمناسبة العام الجديد، وقال سفيرها نولاند في بيان: “أصدقائي الليبيين، نيابة عن الولايات المتحدة، أود أن أقدم تحياتي الخالصة لكم ولعائلاتكم مع اقتراب العام الجديد”.

أضاف في البيان: “في هذه المناسبة، وفي ظل الأوقات الصعبة التي يواجهها كثير من الليبيين حاليًا، فإن رسالتي إليكم هي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانبكم، الشعب الليبي، في سعيكم لتحقيق السلام والاستقرار والعودة إلى الحياة الطبيعية”.

وتابع: “تتركز جهود البعثة الأمريكية على هذا الهدف، ونحن على استعداد للعمل مع جميع القادة الليبيين والمواطنين الذين ما زالوا ملتزمين بإنهاء القتال في طرابلس ودعم الجهود الدولية لتحقيق حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا”.

وواصل: “لا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكنني واثق من أن ليبيا، معًا ومن خلال دعم المجتمع الدولي، ستكون قادرة على رسم طريق نحو الاستقرار والوحدة. أتمنى لك السلام والازدهار في العام الجديد”.