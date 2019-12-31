سيناتور إيطالية: ليبيا أصبحت أرضا للفتوحات

قالت رئيسة أعضاء حزب (فورتسا إيتاليا) في مجلس الشيوخ، أنّا ماريا بيرنيني، إن ليبيا دولة استراتيجية بالنسبة لمصالح إيطاليا الوطنية، من قطاع الطاقة إلى تدفقات الهجرة والتهديد الإرهابي.

ووفقا لوكالة “آكي”، أضافت أنّا ماريا بيرنيني، أن ليبيا أصبحت الآن أرضا للفتوحات لروسيا وتركيا وكذلك للجهاديين والمرتزقة من كل مكان، وفق قولها.

وتابعت: “لقد أثبتت زيارة وزير الخارجية الإيطالي دي مايو، الأخيرة إلى ليبيا نهاية تأثيرنا في منطقة حيوية لأمننا القومي”

واختتمت قائلة: “رئيس حكومة الوفاق يطلب العون من تركيا، والجنرال خليفة حفتر أسقط إحدى طائراتنا المسيرة ويطالب بتوضيحات”