الجالية السورية بـ البيضاء تدين التدخل التركي في ليبيا

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أعربت الجالية السورية في “البيضاء” وعموم الجبل الأخضر عن استنكارها وإدانتها للتدخل التركي في ليبيا عبر بيان أصدره أعضاء الجالية بعد وقفة احتجاجية شهدتها المدينة.

وأعلن المحتجون تبرئهم التام ممن وصفوهم بالمرتزقة الإرهابيين الذين استخدمهم أردوغان ونظامه لتدخله السافر في الشأن الليبي وجلبهم لليبيا بعد أن سفكوا الدم السوري – حسب وصف البيان.

وقال السوريون المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أن مرتزقة أردوغان من الارهابيين لايمثلون الشعب السوري وجاءوا باسم الدين والدين منهم براء .. كما أكد المحتجون تأييدهم الكامل للجيش الوطني الليبي في حربه على الإرهاب.

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