جولة في قصر بن غشير ولقاء مع جنود الجيش -((صور))

خاص|218

قامت عدسة 218 بجولة داخل شوارع وميادين مدينة قصر بن غشير -إحدى أهم ضواحي طرابلس الكبرى- التي شهدت معارك طاحنة على مدار الأشهر الماضية منذ انطلاق عمليات الجيش الوطني بجنوب طرابلس .. وتفقدت أحوال العسكريين التابعين لوحدات الجيش الذين يعملون على حماية وتأمين المدينة بعد تحريرها .

وأكد منتسبو الجيش ومنهم أفراد من كتيبة 106 مجحفلة إن المنطقة تنعم بالأمن والآمان منذ سيطرة الوحدات العسكرية عليها وتحدثوا عن المعاملة الحسنة والاحترام المتبادل مع أهل المدينة وضواحيها.

كما أعرب ضابط صف من الشرطة العسكرية عن امتنانه من تكاتف كل العسكريين من كافة الوحدات يد واحدة وحرصهم على تأدية الواجبات المنوطة بهم بكل انضباطية وأن المسعى لدى الجميع أن تكون طرابلس مستقرة وآمنة.

وأضاف ضابط الصف إلى أن كل المنتسبين النظاميين بالجيش الوطني جاءوا من كافة المدن الليبية وهدفهم جميعاً الوصول إلى دولة القانون والمؤسسات والسلم الاجتماعي ، داعياً كل الليبيين للوقوف في صف واحد في وجه التدخل التركي واعتبره استعماراً جديدا لو رضخ الليبيون.

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